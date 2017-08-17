الحرة نيوز –

منحت السلطات التركية 501 عاملة في بيوت دعارة بمدينة ازمير حق التقاعد براتب شهري، فيما فرضت عقوبات على بيوت اخرى.

وافادت وكالة ” خبر ترك”، بان العاملات طلبن الحماية بعد رفض مالكي بيوت الدعارة ايداع تأمينات متأخرة،، مشيرة الى تشكيل لجنة فرعية ببلدية إزمير للنظر في انتهاكات حقوق العاملات في بيوت الدعارة.

وكشفت تحقيقات هيئة الأمن القومي أن مالكي 23 بيت دعارة قاموا بإيداع تأمينات العاملين لديهم منقوصة ولم يدفعوا مرتبات العاملات بانتظام، كما لا يمنحونهن حقوقهن الشخصية.

وتم تغريم مالكي بيوت الدعارة بعد التأكد من إيداعهم تأمينات ألف و800 عاملة منقوصة، وأجبروا على إيداع المبالغ الناقصة، كما مُنحت 501 سيدة أكملن عدد أيام العمل القانونية معاشات تقاعدية.

وعلى صعيد متصل قام مالكو بيوت الدعارة بإيداع مبالغ التأمينات الناقصة لألف و299 سيدة بعد تلقيهم تحذيرًا من هيئة الأمن الاجتماعي.