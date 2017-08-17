الحرة نيوز-

– وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، اليوم الخميس، عملية التفجير التي قام بها أحد المنتمين للفكر السلفي المتشدد بمجموعة من عناصر القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) على الحدود الفلسطينية المصرية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالخطير، مشدداً على أن العلاج الأمني فقط لها لن يحلها.

وقال عزام في تصريح صحفي، إن ما حدث في رفح، حادث غريب على الساحة والشعب الفلسطيني، واصفاً الحدث بالخطير، ويضع الجميع أمام المسؤولية، مضيفاً “لا يمكن على الاطلاق أن يكون ما حدث في رفح مقبولاً، كما لا يمكن أن ينسجم مع عادات شعبنا ودينه، فالشعب الذي يواجه إسرائيل لا يُعقل أن يكون مقبولاً أن يحدث عنده مثل هذا الحادث”.

وعبر عزام، عن ألمه وحزنه وقلقه تجاه الحادث، داعياً الله أن يحفظ شعبنا ويجنبه القتال وإنهاء أجواء التعصب التي تسود الساحة الفلسطينية، وتستشري فيه بغض النظر عن شكل التعصب وجهته.