الحرة نيوز –

قررت وزارة التعليم العالي اليوم زيادة عدد مقاعد بعض التخصصات الجامعية، وذلك لمراعاة مصلحة الطلبة وتحديداً الذين حققوا معدلات مرتفعة في الدورة الصيفية الحالية، وحتى يستطيع هؤلاء الطلبة تحقيق ما يمكن من رغباتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية.

وقد قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس تحديد عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية (30941) طالباً في حين نسبت هيئة الاعتماد بـ(30761).

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر المجلس زيادة عدد مقاعد التخصصات الطبية والصحية (طب، طب أسنان، صيدلة، دكتوراه صيدلة) بحيث يصبح عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص (77) مقعداً، وذلك كون هذه التخصصات تشهد إقبالاً مجتمعياً ومصنفة بأنها مطلوبة في سوق العمل، كذلك منح الجامعات القبول على البرنامج الموازي في التخصصات المشار إليها، بحسب قدراتها وطاقتها الاستيعابية.

هذا و على الجامعات أن تبدأ بتوفيق أوضاعها حسب النسبة المقررة للبرنامج الموازي تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2018/2019.