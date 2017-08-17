الحرة نيوز –

بقلم: – لؤي الجرادات

تقيم أولي بعد التجربة لقانون اللامركزية ونظام تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي

لن أتحدث عن الإيجابيات النظرية للقانون ولا عن الفائزين ودورهم ولكن سأتحدث عن سلبيات نظام تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي التي جرت على أساسه انتخابات (مجالس المحافظات)

1- لم تتحقق العدالة والمساوة بين افراد الشعب الأردني في اختيار أعضاء مجالس المحافظات وذلك للأسباب الاتية:

ا- الفرق الكبير بعدد الأصوات بين الفائزين والخاسرين في الدوائر مثال للتوضيح محافظة الزرقاء قسمت الى 13 دائرة ولها 30 مقعد وهناك من حصل على المقعد بعدد 630 صوت وفي المقابل هناك من خسر المقعد وحصل على 2100 صوت هذا على مستوى المحافظة

ب- على مستوى اللواء أو القضاء هناك من حصل على 900 صوت وحصل على المقعد بينما هناك من حصل على 1560 صوت ولم يحصل على المقعد وهم مرشحون في نفس اللواء أو القضاء لكن بمناطق منفصلة

ج- على مستوى الدوائر هناك من حصل على 1300 صوت وفاز بالمقعد وفي المقابل في الدوائر القريبة جدا وبنفس المدينة هناك مرشح حصل على 1900 صوت ولم يحصل على المقعد

التعديل المطلوب من أجل العدالة والمساوة بين المواطنين وتحقيق المشاركة الواسعة في صنع القرار التنموي واحترام أصوت الناخبين

يتعين تعديل النظام الانتخابي ونظام تقسيم الدوائر بحيث تجرى انتخابات مجالس المحافظات على مستوى اللواء أو القضاء بحيث تفرز الانتخابات من حصل على أعلى الأصوات

لأن من الغير معقول ولا المقبول أن يحصل المرشح على 630 صوت ويفوز بمقعد مجالس المحافظة ومرشح اخر حصل على 2100 صوت ولم يحصل على المقعد وكلهم من مدينة واحده ومن الواضح ان هناك اجحاف وظلم وعدم احترام لأصوات الأغلبية. هذا رائي ولكم الحرية في الرأي والتقييم.