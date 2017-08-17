الحرة نيوز –

يهنئ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة gig |الشرق العربي للتأمين السيد علاء الزهيري- مدير عام gig | المجموعة العربية المصرية للتأمين وعضو مجلس إدارة شركة gig | الشرق العربي للتأمين لإنتخابه رئيسا للإتحاد المصري للتأمين.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة العربية المصرية للتأمين شركة مساهمة مصرية وعضو بالإتحاد المصري للتأمين ، وأحد أعضاء مجموعة الخليج للتأمين حيث تأسست المجموعة العربية المصرية للتأمين في عام 1994 كشركة مساهمة مصرية وعضو بالإتحاد المصري للتأمين ، وقد بدأت في مزاولة نشاطها في سوق التأمين المصري متبعة أفضل المقاييس العالمية في مجال التأمين مما وضعها في مكانة مرموقة في سوق التأمين المصري واحتلالها لمراكز ريادية.

كل الأمنيات للسيد علاء بمزيد من التقدم والنجاح والتوفيق في هذا المنصب.