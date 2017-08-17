الحرة نيوز –

قرر رئيس سلطة مفوضية البترا الدكتور محمد النوافلة اغلاق مطعم بشكل مؤقت باع “بطيخة” بقيمة 60 ديناراً.

وقال النوافلة إنه اتخذ القرار صباح اليوم الخميس بعد أن تم تداول فاتورة تُظهر قيمة أصناف من المشتريات بينها “البطيخة ” المباعة بـ 60 ديناراً.

وبيّن أنه تقرر تشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على مجريات هذه الفاتورة، موضحاً أن اللجنة مُشكّلة من وزارة السياحة والشرطة السياحة واللجنة القانونية في المفوضية.

والمح النوافلة إلى أنه سيتخذ القرار المناسب فيما يتعلق قبل انتهاء اليوم حيث سيبت في شأن المطعم وإن كانت الفاتورة تستحق هذا الرقم من المبالغ المالية أم أن هنالك استغلالاً ومبالغات فيها.

ونقل على لسان النوافلة قوله إن المعلومات الأولية عن اللجنة تشير إلى وجود مشتريات أخرى اندرجت تحت نطاق “البطيخة