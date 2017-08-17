الحرة نيوز –

وجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة، الشكر والتقدير الى سمو الامير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم لاستضافة الاردن مباراة الامارات والعراق في الخامس من الشهر المقبل على ستاد عمان ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وقدم بن غليطة الشكر والامتنان لسمو الامير علي على موافقته الكريمة باستضافة المباراة، مقدرا لسموه الجهود الطيبة لاقامة اللقاء في الاردن.

وتمنى ان يواصل الاتحاد الاردني تقدمه ونجاحه بقيادة سموه.

وقدر الاتحاد الاماراتي استجابة نظيره العراقي بقيادة رئيسه عبد الخالق مسعود، لنقل اللقاء الى الاردن، بعد ان كانت مقررة سابقاً في ايران.

وكان يفترض ان تقام مباراة العراق والامارات في ايران، قبل ان يتم نقلها الى عمان علما ان اللقاء يأتي في اطار تصفيات الدور الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.