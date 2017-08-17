الحرة نيوز –

رمى زوج من احدى مناطق محافظة الكرك يمين الطلاق على زوجته لأنها عصت رغبته بعدم التوجه الى صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت مؤخرا فقامت بالاقتراع لإحدى المترشحات من قريباتها .

الزوج كان قد اوصى بشدة كما قالت زوجته قبل ان يذهب صبيحة يوم الاقتراع الى عمان لمراجعة احد اطباء القطاع الخاص الذي يشرف على علاجه من مرض مصاب به بضرورة التقيد بما طلبه منها .

كانت الحالة ستمر لولا الحبر الذي يطلب الى الناخب غمس اصبعه فيه ، اذ يبدو ان الزوجة التي عملت على ازالة الحبر العالق على اصبعها بكل الوسائل لم تزل اثاره كما ينبغي فظلت بقايا منه عالقة تحت الاظفر .

وحين عاد الزوج مساء الى حيث يقيم في المحافظة اراد التأكد من ان زوجته لم تعصِ رغبته فقام بتفحص اصابع يدها ليشاهد اثار الحبر المتبقية تحت الاظفر ، حاولت الزوجة اعطاء توصيفات مختلفة للأثر المتبقي تحت الاظفر، لكنها اضطرت تاليا الى الاعتراف بما فعلت فجن جنون الزوج الذي بادر الزوجة برمي يمين الطلاق عليها ، حيث قال لها ‘انتي طالق’.

الزوجة تقيم الان في منزل اهلها ، فيما بدأت الوساطات من اسرتي الزوجين والمقربين منهما في محاولة لإقناع الزوج بمراجعة مفتي الكرك لإعادة زوجته الى عصمته وفق ما ينص عليه الشرع