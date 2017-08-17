الحرةنيوز –

قام فرع العاصمة / نقابة المعلمين الأردنيين اليوم السابع عشر من اب بتخريج ثلة من المعلمين والمعلمات المشاركين في الدورات التدريبية من القطاعين العام والخاص حيث ترأس الاحتفال الدكتور موسى عزت رئيس الفرع والدكتور محمد بابيه مدير مدرسة الاحتراف الدوليه ونائب الرئيس الاستاذ ابراهيم الجبور وامين سر الفرع الاستاذ خالد الخوالد والاستاذ رياض حسين رئيس لجنة التدريب … وبدأ الاحتفال بايات عطرة من القران الكريم ثم كلمه لرئيس الفرع شكر فيها مدير مدرسة الاحتراف الدكتور محمد بابيه الذي اتاح لنا الفرصة للتدريب فيها ثم شكر كل من أسهم في انجاح هذه الدورات وكل من شارك وتحدث عن نشاطات فرع العاصمة وضرورة تواصل المعلمين مع الفرع ومشاركتهم بالانشطة ومن ثم اشاد الدكتور مدير المدرسه بالنقابه وانجازاتها و التي تسمح لمعلميها التعرف على الانماط والاستراتيجيات التعلميه والتعليميه للطلبة ومن ثم قام رئيس الفرع الدكتور موسى عزت بتوزيع الدروع على المدربين والمدربات والقائمين على الدورات التدريبية الاستاذ رياض حسين والاستاذة اية العرجا ومن ثم قام بتوزيع الشهادات على المعلمين والمعلمات المتدربات لجميع الدورات التي عقدت ما بين شهر نيسان وشهر اب لعام 2017 وهي كما يلي …

– دورة التعلم النشط /للمدرب الدكتور خالد النجار

– -ودورة الذكاءات المتعدده /للمدربه شروق عويضه

– دورة 5Es للمتدربتين / سحر الشوملي وهاله

– دوررتان « صعوبات التعلم »/ للمدربه رنا الحاج

– دورة استراتيجيات التعلم / للمدربه ازدهار عثمان