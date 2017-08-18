الحرة نيوز –

في واقعة غريبة أثارت غضب الأردنيين، نشرت سيدة أعمال سعودية عبر الإنترنت إعلاناً طلبت خلاله الزواج برجل أردني يرعى ابنها الوحيد، مؤكدة أنها لن تكلفه مردوداً مادياً. وأكدت سيدة الأعمال السعودية في إعلانها المثير للجدل أنها لن تأخذ من الزوج المرتقب مهراً كما أنها لا تحتاج أن يجهز لها منزلاً، كما أشار الإعلان إلى المهمة التي تنتظر الزوج الأردني وهي أن يرعى ابن سيدة الأعمال السعودية الذي أنجبته من زوجها الأول الذي يحمل الجنسية السعودية، وهذا مقابل أن تتكفل بكامل مستلزماته ومصاريفه واحتياجات المنزل. كما اشترطت السيدة السعودية على مَن يرغب في الزواج منها عدم مطالبتها بإنجاب الأطفال؛ حيث إنها تكتفي بابنها وتحرص على تجنب كل ما يشغلها عن شركتها التي تديرها. وفي المقابل أثار الإعلان غضب الأردنيين الذين أكدوا أن هذه السيدة ترغب في شراء عريس أردني بمالها من أجل خدمة ابنها وليس لتعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها.