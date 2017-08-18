الحرة نيوز –

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لقائمة أسعار خاصة بالواجبات المنزلية نشرها زوج يُدعى “محمود”، ردا على شريكته “شيماء” التي نشرت قائمة له من قبل.

وحدد الزوج الأسعار لتبدأ من 5 جنيهات مقابل شراء الخبز والحليب وتغيير زجاجة المياه واللمبة وإلقاء القمامة، لترتفع إلى 20 جنيها مع شراء “بامبرز” أو السؤال عن شيء يشتهي تناوله أو الذهاب إلى أي مكان، و30 جنيها عند الخروج إلى السوق أو اللعب مع الأولاد، و50 جنيها عند تسديد فاتورة الإنترنت أو التنزه سويا، وتصل إلى 200 جنيه كحد أقصى للأسعار عند ممارسة العلاقة الزوجية في نهاية الأسبوع واصفها بـ”ليلة الخميس”.

ورفض “محمود” تقسيم تنظيف الصحون بينه وزوجته، كما طلبت هي من قبل، وختم خطابه بتوقيعه وإضافة 14% ضريبة، “كده الواجب اترد وزيادة”.