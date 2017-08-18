الحرة نيوز –

الموضوع اكبر من تبادل الشكر والمواساه والقضية اكبر من فوز وخسارة..لقد قبلت ان احمل اللواء في اشرس معركة شهدتها الانتخابات في اي منطقة بالعالم معبرا عما يجول في عقولكم وقلوبكم من ارادة ورغبة حقيقية بالانتصار لمفاهيم المواطنه ودولة المؤسسات والقانون والمساواة والعدالة الاجتماعية ونبذ الهويات الفرعية والفئوية الحزبية ومعسكر الفساد والكراهيه وكسر طوق الحصار عن مستقبل ابنائكم ..

زرقاء نظيفة بأيد نظيفه؛مستقبل وطن.. ومحاولة جاده للوصول لتخوم الاوراق النقاشيه لجلالة الملك.. اشراقة وأنسنة المدينة..ملحمة وفاء وتضحية..دموع حارة واياد ارتفعت لتلهج بالدعاء.