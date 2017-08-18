الحرة نيوز –

قال معلمون أن

قرار عدم صرف القروض الحسنة للحجاج و المعلمين من قبل البنك الإسلامي بحجة عدم وجود رصيد أو تجاوز سقف القرض الحسن يدل على أن القرض الحسن ليس من جيب البنك الاسلامي و لا كرما منه و لا حسنه منه . انما هو من جيب المعلم نفسه و من نقابة المعلمين. اي انما هي اتفاقية حزبية مع البنك الإسلامي من باب المنفعة الحزبية للبنك نفسه. و على مجلس نقابة المعلمين عمل اتفاقيات مع البنوك الأخرى و اعطائها امتيازات وذلك عن طريق توزيع الوديعة الموجودة في البنك الإسلامي على بقية البنوك أما إقصاء بقية البنوك فهو ليس من حق مجلس نقابة المعلمين لان ذلك يؤدي إلى احتكار و ابتزاز البنك الإسلامي للنقابة و المعلمين على حد سواء. فاجراء اتفاقيات مع البنوك الأخرى يشجع المعلمين على تحويل رواتبهم و حساباتهم من البنك الإسلامي إلى البنوك الأخرى مما يؤثر على البنك الإسلامي سلبيا فهذه الاتفاقية في النهاية تعود بالمصلحة الحزبية