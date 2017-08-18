الحرة نيوز – د. الأمين ابو هزيم

من الواضح انه لاتتوفر الارادة الجادة لدى الحكومة لمكافحة الفساد وهذا أمر طبيعي فالحكومة ذاتها لاتستطيع كبح جماح الفساد المستشري في أوصالها حيث كثر الهمز واللمز من قناتها وبعض كبار المسؤولين فيها هم متورطين في الفساد بمختلف صوره واشكاله مماأثار الرأي العام الأردني حيث ظهرت مطالبات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برحيل الحكومة حيث وصل الناس لمرحلة اليأس خاصة في ظل الأوضاع الحالية ونقصد الاوضاع المعيشية الصعبة

محاربة الفساد ليست مجرد شعارات نتغنى بها فهي خطة عمل لأي حكومة جادة في السير في هذا الطريق ولو فكرت الحكومة لحظة واحدة بمحاربة الفساد لما وصلنا الى هذا الحالفي الشارع يتحدث الناس بأمور كثيرة ومنها ملفات الفساد ومغامرات المسؤولين وصفقاتهم بتعيين الاقرباء والانسباء والحبايب والمشكلة أن من هم قدوة يقومون بذلك فمابالك بالمسؤولين الصغار وعلى رأي المثل اذا كان رب البيت على الدف ضاربا ” نقصد اذا كان هذا هو حال رئيس الحكومة فمابالك بالوزراء”..نوجه هذه الرسالة لجلالة الملك ولمكافحة الفساد لأننا نعرف أن الملك وحده قادر على معالجة هذا الخلل الخطير بعد أن استهانت الحكومات بالمواطن ولم تحافظ على كرامته وبعد أن فشل مجلس النواب القيام بدوره ومهامه حيث من الأولى أن يقوم مجلس النواب بهذا الدور ولكن هذا المجلس تخلى عن دوره وتخلى عن المواطن بل أصبح في جيب الحكومة والحالة هذه فالتدخل الملكي يجيء في وقته المناسب والمواطن ينتظر هذا الأمر منذ فترة طويلة

الكثير من الأموال تأتي لخزينة الدولة فأين تذهب..هذه تساؤلات المواطنين ولا اجابة وبدلا من ذلك ضرائب جديدة وفقر منتشر بل حتى كبار المستثمرين طفشو من البلد بسبب سياسة الحكومة وتوسعها قي فرض الضرائب

حان الوقت لتدخل الملك