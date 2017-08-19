الحرة نيوز –

عبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من ويارة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي للكرك

واعتبر البعض منهم أن يرغب بالعودة للحياة السياسية عبر هذه الزيارة

كما سخر بعض الناشطين من الترحيب به من قبل بعض المسؤولين معتبرين أن ضيف غير مرغوب به وغير مرحب به

وحملت منشورات لناشطين آخرين عناوين عريضة لفضيحة دبي كابيتال التي أشتهر بها

وخرج سمير الرفاعي من مشهد الحياة السياسية ويحاول منذ فترة طويلة العودة

ونشر مؤخرا بعض المقالات التي أتسمت بالتحريض على الدولة عقب أزمة السفارة الاسرائيلية ومحاكمة الجندي ابو تايه

