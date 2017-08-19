الحرة نيوز

نشرت صحيفة داعش الأسبوعية بعددها الـ 94 موضوعا عن فرار عناصرها الجبناء، بعد ان تناقلت عدة صفحات اخبار و لقاءات اجراها عناصرها الفارين بعد هروبهم، فما قدموه من معلومات سرية عن مخابئ أسلحة التنظيم و معسكرات تدريبهم، اضافة الى معلومات استخبارية دقيقة ساعدتهم في معاملتهم معاملة بطريقة جيدة من خلال نقلهم الى معسكرات خاصة، و السماح لهم بالتواصل مع رفاقهم الآخرين لحثهم على ترك التنظيم و رفع الحيف و الظلم على اهالي الرقة. ظاهرة الفرار انتشرت بين عناصر داعش الاجانب ممن يريدوا الخلاص من جحيم دولة البغدادي الفانية، و استبداده بوضع الخطط الفاشلة و تنصيبه للأمراء المتملقين على ادارة الدواوين، الان لا مجال لتكذيب اخبار فرار عناصر التنظيم من الاجانب و المحليين فاذا كان عناصر التنظيم انفسهم لا يريدوا بيع انفسهم بمعركة خاسرة لدولة فانية لماذا يجبر الاهالي و الشباب المدنيين على الهلاك من اجل خليفة جبان مختبئ و ربما فار هو الاخر.