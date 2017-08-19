الحرة نيوز

نفت الحكومة ماذكرته مدير عام العطاءات الحكومية هدى الشيشاني بخصوص العطاءات وقالت بأن

الكلفة الفعلية لمشروع الطريق الصحراوي فاقت المتوفر من التمويل 40 مليون دولار (المبلغ السيدة هدى ادعت انه تم نهبه).

– لم يكن هناك اية تحفظات من السيدة هدى ولجنة العطاءات على اسعار العطاء بوجود اي ارتفاعات بالاسعار لاستكمال اجراءات العطاء.

– كان للسيدة هدى موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي.

– وزارة الاشغال العامة والاسكان تحتفظ بحقها القانوني والملاحقة القانونية لكل من بث معلومات خاطئة ومضللة للرأي العام.