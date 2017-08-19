الحرة نيوز

أصدر المرشح لرئاسة بلدية الموقر ذعار فلاح الخريشا البيان التالي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الهاشمي الامين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) ﴾ صدق الله العظيم

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في البداية ارجوا من جميع اخواني ابناء لواء الموقر الكرام ان يعذروني على الاطالة في هذا البيان وذلك لسرد جميع الوقائع ولتوضيح سوء الفهم الحاصل ولإن ما حدث يستحق هذه الاطالة.

بعد أن اطلعت على ما نشر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن ما حدث في مراكز الاقتراع التابعة لبلدية الموقر لعلهم ان يتبينوا الحقيقة من قبلي،ولإن كل ما نشر هو كذب وعاري عن الصحة وافتراء الغرض منه التشهير وتضليل الحقيقة مدعومين معنويا ومادياً من بعض الاشخاص المتنفذين الذين يعلمون علم اليقين انني من بين المرشحين الاوفر حظاً في الفوز بانتخابات رئاسة بلدية لواء الموقر.

فوجدت بأنه لزاماً علي وحرصاً مني لأظهار الحقيقة لجميع ابناء اللواء سواء المؤازرين لي او لغيري فأني اضع بين يديكم الحقائق التالية:

في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الانتخابات ١٥/٨/٢٠١٧ قام ابناء احد المرشحين وابناء اشقائة بالاعتداء على مركز اقتراع الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات ودخلوا الباب عنوتاً عن رجال الامن العام المتواجدين على المدخل الرئيسي واغلقوا الباب من الداخل حيث كان يتواجد في الداخل كل من روؤساء اللجان واعضاء اللجان لكلا الصندوقين ومندوبين لي وهم (صخر سلطان الخريشا و عبدالاله دفار الخريشا) وكان يتواجد ايضا مرشح اللامركزية (فيصل نواف حديثه الخريشا) وشقيقي (عارف فلاح سطعان الخريشا) والذي كان متواجدا مع رجال الامن العام على الباب الخارجي الذي يؤدي الى مكان صناديق الاقتراع مباشرة حيث حاول هو وافراد الامن العام بفتح الباب عليهم ولكن دون جدوى واتصل بي شقيقي عارف واخبرني بما حصل.

ومن يشكك بما اقول فليسأل روؤساء اللجان واعضاء اللجان والموجودين عن الحادثة وكذلك الذين ذكرت اسمائهم ، وبعد حوالي ربع ساعة تمكن رجال الامن العام من خلع الباب وفي هذه اللحظة قام المخربين بالهروب عن طريق شباك غرفة الاقتراع حيث اتضح فيما بعد انه تم خلع الشباك مع شبك الحماية مسبقاً وتثبيته بأسافين خشبية لتسهيل دفعه والخروج منه ، وبعد الدخول لغرف الاقتراع تبين ان جميع الصناديق محطمة وكذلك شاشات الكومبيوتر وهناك الكثير من اوراق الاقتراع منثورة على الارض وقد حصل ذلك امام روؤساء اللجان والاعضاء ومندوبين المرشحين.

بعد ذلك اتجه المخربين الى مدرسة الموقر الثانوية للبنين وقد حاول عدد من المؤازرين لي اللحاق بهم لمنعهم من تكرار ما حصل في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات إلا انهم وصلوا غرف الاقتراع وقاموا بتكسير شاشات الكومبيوتر وكان موجود في تلك اللحظة اشخاص يدلون بأصواتهم وهم يشهدون على ذلك حيث قام المخربين وهم ابناء احد المرشحين وابناء اشقائة بذلك التكسير وبناءاً على طلب الشهود لا استطيع ذكر اسمائهم الا اذا طلبت الاجهزة الامنية ذلك.

وقد اعلمني ابناء اشقائي الموجودين في ذلك المركز وهم مندوبين لي بأن هؤلاء المخربين يقولون( والله غير نرسب ذعار ولن تفرحوا برئاسة البلدية) بعد ذلك هربوا من الموقع وفي نفس الوقت كان عدد من المخربين متجهين لمدرسة الموقر الثانوية للبنات حيث علمت انا وابناء اشقائي والمؤازرين بانهم اتجهوا الى ذلك الموقع ليستمر مسلسل التكسير والتخريب حيث اتجهنا مباشرة الى المدرسة فوجدناهم فعلا هناك الا ان بعظهم لاذ بالفرار من الموقع ثم دخلت انا ومن معي لغرف الاقتراع بحثاً عن المتبقين منهم الا اننا لم نجد احدا منهم وتفاجأة اللجان ومندوبات المرشحين بدخولنا الى غرف الاقتراع معتقدين اننا نريد التزوير او التكسير حيث قامت احداهن بشتمي وسبي وهي ابنة شقيق احد المرشحين مما استفزني ومن معي محاولين اقناعهن باننا دخلنا لحماية صناديق الاقتراع من عمها وابنائه واشقائها ، وتبين انها هي واقربائها تقوم بالتصوير من لحظة دخولنا حيث تبين لنا جميعا فيما بعد انهم متفقين جميعا من قبل على هذا التخريب ذكورا واناثا وينوون تصويرنا في حال دخلنا الي غرف الاقتراع لايهام ابناء الموقر انهم هم الضحية ونحن المعتدين مع العلم انني انا اكبر المتضررين و يستحيل ان اقوم انا والمؤازرين لي بمثل هذه التصرفات لانه وبشهادة الجميع كنت متصدراً وبفارق كبير جداً فهل يعقل او من المنطق ان يخرب اي انسان بيته بيده؟!!! .

اخواني واقربائي ابناء لواء الموقر هذا ما حصل واني على يقين بانكم على قدر عالي من الوعي والمعرفة وتعلمون اننا نترفع عن مثل هذه التصرفات حتى وان بدر مني كلمات في غير محلها في ذلك المركز وذلك بسبب ردت فعلي على ما سمعت من شتائم واهانات وما حصل من تكسير و تخريب لصناديق الاقتراع التي لي فيها نسبة كبيرة من الاصوات بفضل مؤازريني.