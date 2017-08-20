الحرة نيوز –

لقد قمت اليوم بالاتصال الهاتفي مع هدى الشيشاني وكان لها التصريح التالي:

” لقد كانت هناك محاولة سابقة من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان للإطاحة بي في شهر حزيران ٢٠١٦م ولكن تدخل رئيس هيئة النزاهة محمد العلاف وأبلغ الملقي أنه لا يجوز إنهاء عقدي لأنني أخضع لحماية الهيئة وتم التراجع عن قرار إنهاء التعاقد ، كما أكد لي رئيس الهيئة العلاف يوم أمس أنني لازلت أخضع لحماية الهيئة لغاية هذه اللحظة ولَم تقم الهيئة برفع الحماية عني”.

والسؤال الآن: لماذا يا وزير الأشغال العامة والإسكان هذا الإصرار على الإطاحة بهدى الشيشاني؟

النائب الدكتور صداح احمد الحباشنه