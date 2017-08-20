الحرة نيوز –

قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان ارتفاعا حصل على اسعار الليمون والتفاح والعنب في سوق الخضار المركزي بسبب قلة الكميات الموجودة في السوق ما ساهم في ارتفاع اسعارها.

واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم “بالنسبة لليمون فقد تم وقف عملية الاستيراد نظرا لبدء نزول الليمون المحلي”، مشيرا الى انه ورغم ان الكميات من الليمون المحلي قليلة نسبيا لكنها ستزداد مع مرور الوقت لأن هذا الوقت هو موسم الليمون المحلي، ويتوقع في حال زيادة الكميات منه ان يطرأ انخفاض على اسعارها.

وبخصوص العنب أشار الى ان سبب ارتفاع اسعارها النسبي في السوق هو ان الكميات الموجودة قليلة نسبيا بالإضافة الى عدم وجود عنب مستورد، غير ان من المنتظر ان تزداد كميات العنب المحلية الواردة للسوق وبالتالي سينخفض السعر، الى جانب التفاح فانه من المنتظر ان تزداد كميات التفاح المحلي الواردة الى الاسواق المركزية وهو ما سيؤدي الى انخفاض اسعارها بعض الشيء.

واشار ابو حماد الى ان هناك ارتفاعا ايضا على اسعار كثير من اصناف الخضار كالبندورة والكوسا والزهرة والخيار، وعلل سبب الارتفاع بقلة الكميات الواردة منها الى السوق المركزي، وقد يكون للأحوال الجوية التي اثرت على البلاد ولا تزال سببا في قلة الكميات الواردة منها، بالإضافة الى ان الاسعار المتدنية التي سادت سابقا ادت الى اهمال كثير من المزارعين لمزارعهم نظرا لتدني اسعار محاصيل هذه المزروعات.

وبين ان هذه الاسعار ستبدأ بالانخفاض التدريجي نظرا لبدء نزول مواقع انتاج اخرى من منطقة القويرة بالاضافة الى ان هناك مناطق انتاج في منطقة الصحراء على وشك النزول وهو ما سيؤدي الى زيادة الكميات الواردة وبالتالي انخفاض اسعارها، مبينا ان معدل سعر الكيلو لهذه الاصناف اليوم الاحد “البندورة 250-350 فلسا، الكوسا 700-850 فلسا، الزهرة 500-600 فلس، الخيار 300-350 فلسا، التفاح 850- 100ر1 دينار العنب 700-850 فلسا، الليمون 850- 100ر1 دينار للكيلو”.