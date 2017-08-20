الحرة نيوز –

أرسلت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للحكومة ليتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال الناطق الاعلامي للهيئة جهاد المومني، وفقا للبيان الصادر عنها، الاحد، انه يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية مبينا فيه أسباب الطعن وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون اللامركزية.

واشار الى انه يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (61) من قانون البلديات.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.