الحرة نيوز –

احتل الاردن المرتبة الأولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017.

وجاءت الاردن في المرتبة 36 عالميا على الترتيب، من اصل 149 دولة ضمها التقرير .

واعطيت كل دولة درجة من 0-10 حيث يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة، وحصلت الاردن على 4.9درجة.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة. وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بـ3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا وإستونيا.

وتذيلت إيران القائمة بـ8.6 نقاط، متبوعة بكل من أفغانستان وغينيا بيساو.

وظهر السودان ضمن أربع دول حققت تقدما في إجراءات مكافحة غسل الأموال، بينما كانت تونس من أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر.

وجاء ترتيب الدول العربية على النحو التالي :

1 الاردن 36 عالميا

2 قطر 40 عالميا

3 السعودية 54 عالميا

4 الكويت 57 عالميا

5 مصر 60 عالميا

6 البحرين 66 عالميا

7 الامارات 75 عالميا

8 تونس 88 عالميا

9 المغرب 90 عالميا

10 الجزائر 93 عالميا

11 اليمن 110 عالميا

12 موريتانيا 115 عالميا

13 سودان 118 عالميا

14 لبنان 120 عالميا

اما الدول العشر الاولى على القائمة فكانت

1 فنلندا

2 ليتوانيا

3 استونيا

4 بلغاريا

5 نيوزيلاندا

6 سلوفينيا

7 الدنمارك

8 كرواتيا

9 السويد

10 إسرائيل

اما الدول العشر الاخير على القائمة فكانت

1 تنزانيا 140 عالميا

2 كمبوديا 141 عالميا

3 أوغندا 142 عالميا

4 مالي 143 عالميا

5 موزمبيق 144 عالميا

6 لاوس 146 عالميا

7 طاجيكستان 146 عالميا

8 غينيا بيساو 147 عالميا

9 أفغانستان 148 عالميا

10 إيران 149 عالميا

يذكر أن معهد بازل للحوكمة مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.