الحرة نيوز –

رجح أمين سر نقابة المحروقات وتوزيع الغاز هاشم عقل زيادة أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل ما بين 2 % إلى 3 %.

وقال عقل إن خام برنت ارتفع خلال شهر آب الحالي الى 53 دولارا للبرميل الواحد كحد اعلى وهبوطا الى 50 دولارا كحد أدنى وذلك سيسهم في زيادة أسعار المشتقات النفطية محليا في تسعيرة الشهر المقبل ما بين 2 % إلى 3 %.

وبين عقل العوامل التي اثرت على ارتفاع اسعار المحروقات خلال الشهر الحالي كما يلي:

تضارب ارقام المخزون الامريكي، تقلب سعر صرف الدولار، الازمه الكورية الامريكية، ارتفاع الطلب العالمي على النفط نتيجة انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن الاسعار غير مرشحة للزيادة لأكثر من 53 دولارا للبرميل.

واشار الى ان هذه العوامل متغيرة وغير واضحة أو مستقرة، وان التحدي الاكبر الذي يواجه المنتجين للنفط انه كلما ارتفعت اسعار خام برنت يزداد انتاج الزيت الصخري وبتالي تعاود اسعار خام برنت للانخفاض وذلك يضغط دوما على تخفيض اسعار خام برنت.

يذكر أن التزام اعضاء اوبك بالحصص المقررة انخفض خلال شهر آب الحالي الى 73% علما ان النسبة وصلت بالأشهر الماضية الى 94% وذلك يعني عدم الالتزام بالكميات المعروضة من خام برنت بالأسواق.