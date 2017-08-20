الحرة نيوز –

– استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الاحد، وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية خصوصاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش الارهابي، وبحث آخر المستجدات ما بين الجانبين الأردني والعراقي لافتتاح معبر طريبيل بين البلدين وفق توصيات اللجنة المشتركة وبما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

وأشار الدكتور الملقي إلى مساندة الأردن للعراق الشقيق في حربه ضدّ الإرهاب التي هي حربنا جميعاً، واستمرار التنسيق والتعاون ما بين الجانبين الأردني والعراقي، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ولفت إلى العلاقات الاخوية المميزة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، معتبرا ان العراق قد بدأ باستعادة عافيته، وأن عودة العلاقات التجارية والمعابر مع الأردن لهو خير رسالة على انتصار العراق على الإرهاب.

كما اشار رئيس الوزراء إلى أهميّة العمل على إعفاء قوائم السلع التجاريّة الأردنيّة التي يتمّ تصديرها إلى العراق الشقيق، وفق ما تم اقراره خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الأردنية العراقية.

من جانبه أكد وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي انتهاء وجود تنظيم داعش الارهابي في العراق، باستثناء قضاء تلعفر الذي بدأت قطاعات الجيش العراقي اليوم بالتقدم نحوها، مؤكدا ان هناك تقدما كبيرا للجيش في تلك المنطقة، وانه سيتم القضاء على عناصر التنظيم المتطرف في هذه المنطقة في وقت قريب.

وأشار إلى حرص الجمهوريّة العراقيّة على تطوير سبل التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مستوى متميزاً من التعاون بين الجانبين