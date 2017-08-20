الحرة نيوز –

قال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن النقابة دعت الممرضين العاملين في مستشفى جرش للإضراب عن العمل جراء تعرض أحد الممرضين العاملين في المستشفى إلى جانب طبيب وفني اشعة لاعتداء تم على أثره نقله إلى مستشفى الأمير حمزة بصفة موقوف.

وأضاف حتاملة أن النقابة لن تتهاون بحقوق منتسبيها الذين يتعرضون للاعتداء، ولن تقبل بمعاملتهم معاملة المعتدي.

واشار إلى أن سياسة النقابة هي تنفيذ إضراب في كل مستشفى يتعرض فيه اي ممرض لاعتداء ولا يتم التعامل معه معاملة الاعتداء على موظف أثناء تأديته بواجبه، وإيقاف المعتدي.