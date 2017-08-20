الحرة نيوز –

قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، ان عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، بلغ 951ر70 ر1 حاجاً، بزيادة بلغت 302ر204 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة قدرها 24 بالمئة، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية(واس) الأحد.

وبحسب الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فأن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.015.482 حاجاً، والقادمين عن طريق البر 50.554 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 4.915 حاجا .