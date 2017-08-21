الحرة نيوز –

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي يوم امس الأحد، شخصيات ووجهاء محافظة جرش، حيث أكد جلالته اعتزازه بالأهل والعزوة من أبناء المحافظة.

وعلى هامش اللقاء قدم النائب مفلح الرحيمي ، عددا من المطالب لجلالة الملك، تتعلق بتنفيذ بعض المشاريع في محافظة جرش، والاسراع بتنفيذ مشاريع اخرى تتعلق بمستشفى المدينة، والمدينة الصناعية، والكلية الجامعية المتوسطة .

كما طالب الرحيمي بانشاء مشاريع تشغل اليد العاملة وخريجي الجامعات لأبناء المحافظة نظراً لنسب البطالة المرتفعة وتزايد أعداد الخريجين.

وقال الرحيمي: أن جلالة الملك أوعز لرئيس ديوانه ، بسرعة تنفيذ المطالب .

وكان جلالته، قال خلال لقاءه وجهاء جرس أمس : أن التحدي الأول هو التحدي الاقتصادي، وجرش من أجمل محافظاتنا ولا بد من توجيه الاستثمار نحو المحافظات، ولذلك نأمل أن يكون للتعاون بين الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية والبلديات نتائج تنموية إيجابية.

وأضاف جلالته إنه وجه المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي إلى التوسع في دعم المشاريع الإنتاجية للأسر ذوي الدخل المحدود في كل المحافظات، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لمساعدة الشباب الذين لديهم مهنة على امتلاك مشاريع حرفيه لتحسين دخلهم.

وتاليا المطالب التي قدمها الرحيمي لجلالة الملك ، والتي تتعلق بمحافظة جرش:

أولا : الاسراع في انشاء كلية جامعية حكومية متوسطو في جرش .

ثانياً : الاسراع في انجاز مدينة جرش الصناعية .

ثالثا : انشاء مركز ثقافي في المدينة .

رابعاً : توسعة محطة تنقية جرش .

خامساً: زيادة حصة أبناء محافظة جرش من المقاعد الجامعية ، بالاضافة ال ىزيادة التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية كون مدينة جرش لواء واحد .

سادساً: انشاء مشاريع تشغل اليد العاملة وخريجي الجامعات لأبناء المحافظة نظراً لنسب البطالة المرتفعة وتزايد أعداد الخريجين .

سابعاً : تسريع تحويل مستشفى جرش الى مستشفى تعليمي جامعي .

ثامناً : زيادة مخصصات محافظة جرش من المياه .

تاسعاً : انشاء قصر عدل في المدينة .

عاشراً : الاسراع بتطبيق وتشغيل نظام النقل الذكي لحل مشكلة المواصلات من جرش الى اربد وعمان وباقي المحافظات .

الحادي عشر : تخفيف الأزمة المرورية وسط سوق جرش .

الثاني عشر : الاسراع بمعالجة منطقة الانهيار (طريق جرش – عمان)