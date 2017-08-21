الحرة نيوز –

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى عمان في اول زيارة رسمية له كرئيس للجهورية التركية يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان تركيا اجرت تنسيقا هاما مع الأردن في إطار أزمة المسجد الأقصى.

وقال اردوغان قبيل مغادرته الى الاردن ” لا نريد أن تتكرر مثل تلك الانتهاكات للحقوق مرة أخرى إطلاقا ”.

واضاف ” سنبحث العلاقات بين تركيا و الأردن خلال المباحثات في أوّل زيارة لي كرئيس للجمهورية ”.

واشار الى ان الاردن تستضيف نحو مليون لاجئ، وتركيا تتفهم جيدًا الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاردن.

وثمن اردوغان اغلاق عمّان للمدرسة الوحيدة التابعة لتنظيم غولن، شاكرا جهود الاردن في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي بحسب قوله.

وأكد اردوغان على أهمية دور الأردن في حماية الأماكن المقدسة بالقدس، منوها الى ان التضامن والتعاضد بين المسلمين واجب من أجل حماية الأماكن المقدسة في القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وعقب المؤتمر الصحفي، غادرت الطائرة الرئاسية الخاصة مطار أتاتوك، والتي تقل الرئيس التركي والوفد المرافق له، وهم كل من وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية برآت ألبيراق، والاتصالات والنقل والملاحة البحرية أحمد أرسلان.