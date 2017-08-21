الحرة نيوز –

أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه أنه سيعمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة العاصمة عمّان ومواطنيها والنهوض بها في كافة المجالات ، مستلهما رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، من خلال العمل بتشاركية و روح الفريق الواحد . ورفع الشواربة الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الثقة الملكية السامية بتعيينه أمينا لعمان ، مؤكدا بأنه سيعمل بمسؤولية الى جانب مجلس امانة عمان وكافة منتسبي الامانة ليكون عند حسن ثقة القائد في خدمة مدينة عمان بعدالة وشمولية و بشكل مخطط ومنظم ” .

واشار الى أن امانة عمان مؤسسة قوية لديها خططها و برامجها ، واستطاعت في الاشهر الخمس الاخيرة هندسة الكثير من الاجراءات وإطلاق برامج وخطط تعمل على أتمتتها لتسهيل الاجراءات على المواطنين والمستثمرين وبما يسهم في سرعة إتخاذ القرار وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والوضوح وبعيدآ عن الإنحياز واضاف امين عمان في تصريحات صحفية ” أن هناك تحديات تواجه المدينة من حيث النقل العام والمرور وقطاع البيئة وسيتم الاعلان عن قرارات مرتبطة بها قبل نهاية العام الجاري ” .

واكد ان امانة عمان ستتعامل بمسؤولية مع القضايا والملاحظات التي يتم تداولها في وسائل الاعلام وتخدم الصالح العام للمدينة والمواطن ، وان إدارة ومجلس امانة عمان الحالي على ثقة عالية بدور الاعلام في طرح قضايا حقيقية وموضوعية يرتب على أمانة عمان التعامل معها بمسؤولية .

واستقبل الشواربه عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين والنواب والاعيان وممثلي النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين للتهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عمان ، متمنين له التوفيق في أداء مهام منصبه وخدمة العاصمة ومواطنيها .

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعيين الدكتور الشواربة امينا لعمان ، وتعيّين التالية اسمائهم أعضاء في مجلس أمانة عمّان وهم ( مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي ، مدير عام دائرة الموازنة العامّة ، نائب رئيس غرفة صناعة عمّان ، نائب رئيس غرفة تجارة عمّان ، رئيس جمعيّة أصحاب المطاعم السياحيّة ، السيّد علاء ديرانيّة ، السيّد عماد حجرات ، السيّد زياد الريحاني