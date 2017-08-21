الحرة نيوز –

ادى كسر خط المياه الناقل 16 انش الى انقطاع المياه عن مدينة المفرق واحيائها وفقا لمدير ادارة المفرق المهندس علي ابو سماقة.

واضاف انه تم تكليف قسم الصيانة في الادارة بإجراء عمليات الاصلاح الضرورية وبأقصى سرعة لإعادة وضع الخط في الخدمة من خلال تبديله بأنابيب جديدة واعادة ضخ المياه للمشتركين.

وبين ابو سماقة ان ادارة المياه نسقت مع مديرية اشغال المفرق وبلدية المفرق الكبرى لإعادة وضع الطريق الذي شملته عمليات الحفر وضعه الطبيعي واعادة حركة السير الى حالتها الطبيعية، متوقعا ان يتم الانتهاء منها خلال اربع وعشرين ساعة.