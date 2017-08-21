الحرة نيوز –

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على معلومات توفرت لمسؤول حوض مياه الأغوار بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر مخالف في منطقة الاغوار الشمالية تم تنسيق حملة لضبط الحفارة ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وتم مداهمة الموقع وضبط الحفارة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة ان كوادر حوض مياه الاغوار توفرت لديهم معلومات بوجود حفارة متطورة كهربائية صامتة يتم ضبطها لأول مرة في المملكة تقوم بحفر بئر مخالف داخل احد المزارع في منطقة طبقة فحل منطقة المشارع بالقرب من متنزه ربوع بيلا السياحي.

وأضاف البيان أنه تم تنسيق حملة امنية لمرافقة كوادر موظفي المياه بالتنسيق مع مدعي عام الاغوار و مديرية شرطة غرب اربد وقوات درك الشمال وبمرافقة موظفي حوض الاغوار حيث تم مداهمة المزرعة وتبين وجود حفارة حديثة متطورة صامتة مركبة على تراكتور زراعي نوع ماسي لون احمر دون لوحات لسهولة نقلها حيث تبين وصول اعمال الحفر الى عمق 30 متر اثناء قيامهم بعملية الحفر لبئر مخالف لأستخراج المياه دون ترخيص وتم حجز الحفارة ومصادرتها الى مديرية المشاغل المركزية وفرار جميع العاملين من الموقع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة واخذ كافة المعلومات عن مالك المزرعة وصاحب الحفارة المخالفة والمباشرة بأعمال ردم البئر المخالف ويجري حاليا البحث عن الاشخاص العاملين عليها واصحابها وكذلك صاحب المرزعة المدعو ( ع . ق . ح) وصاحب التراكتور المحملة عليه المدعو ( ع. ح. م) .

وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.