الحرة نيوز –

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً حول نية الحكومة صرف 100 كعيدية لموظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قبل نهاية الشهر الجاري .

مصدر حكومي مطلع ، نفى حقيقة الانباء المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة لصرف مبلغ 100 دينار كعيدية بمناسبة عيد الاضحى المبارك للموظفين في القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك قبيل انتهاء الشهر الجاري.

واضاف المصدر ، أن رواتب الموظفين والعسكريين ستُصرف قبل نهاية الاسبوع الجاري وكالمعتاد ، مجدداً التأكيد على انه لم يصدر عن الحكومة أو القيادة العامة للقوات المسلحة اي توجيهات لصرف ‘عيديات’ قبل حلول عيد الاضحى، وان هذه الانباء عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً .

وكان مواطنون قد تداولوا وعلى مدار اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،خبراً مفاده ان هنالك نية حكومية لصرف مبلغ 100 دينار كعيدية للموظفين قبل نهاية الشهر الجاري، وهو الامر الذي نفاه المصدر جملة وتفصيلاً وانه مجرد شائعة لا أكثر .