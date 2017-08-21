الحرة نيوز –

نفذ الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى جرش اضرابا مفتوحا بسبب الاعتداءات الاخيرة من مرافقي احد المرضى على الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى اثناء تأديهم واجبهم الانساني.

وطالب رئيس فرع نقابة الممرضين في جرش ناصر الرواشدة خلال لقائه مدير ادارة المستشفيات في وزراة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول باتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المعتدين وشطب الشكوى الكيدية بحق الكادر الطبي والتمريضي وتأمين مستشفى جرش الحكومي بكوادر طبية وتمريضية لتمكينهم من اداء واجبهم الانساني تجاة المرضى وتلبية الضغط الكبير على المستشفى .

وقال مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول ان الوزارة ستلاحق المعتدين قانونيا وتحيلهم الى الجهات المختصة لينالوا العقاب الرادع لهم، مبينا ان مثل هذه الاعتداءات تشكل خروجا على عاداتنا وقيمنا الاصيلة التي تنبذ العنف والاعتداء .

من جهة اخرى أكد رئيس فرع نقابة الاطباء في جرش الدكتور صادق العتوم ان الاضراب لا يشمل الحالات الطارئة والمرضى الموجودين داخل الاقسام . وكان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب دان الاعتداء الذي وقع الجمعة على كوادر مستشفى جرش الحكومي خلال زيارته للكوادر الطبية والتمريضية والفنية للاطمئنان على اوضاعهم الصحية.