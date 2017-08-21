الحرة نيوز –

وقعت الحكومة مع البنك الدولي الاثنين اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 50 مليون دولار لتغطية مساهمتها في انشاء صندوق الريادة الأردني لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري والمدير القطري للبنك الدولي ساروج جا فيما وقع اتفاقية التنفيذ مدير الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.

ويساهم البنك المركزي الاردني ايضاً في انشاء الصندوق بتوفير مبلغ 48 مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للمشروع حوالي 98 مليون دولار، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض نيابة عن الحكومة الأردنية.

ووفق وزير التخطيط في تصريح صحفي عقب التوقيع سيتم الاستفادة من الخبرات العملية والفنية للشركة الأردنية لضمان القروض في مجال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يؤهل الشركة للإشراف على إنشاء الصندوق.

وقال أن الحكومة الاردنية وفي خضم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة، وما نتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط الشديد على البنية التحتية، فقد استمرت في وضع الخطط والبرامج الاصلاحية التي تهدف الى تحريك وتحفيز عملية النمو الاقتصادي وخصوصاً في مجال دعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة.

وأكد ان اتفاقية المشروع تأتي استجابة الى أحدى توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاولى لهذه التوصيات في شهر ايلول من العام المنصرم، والتي نصت على تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال العمل على إنشاء الصندوق الاردني للريادة وبقيمة تقديرية تصل الى (100) مليون دولار.

واناط المجلس بوزارة التخطيط متابعة التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل ميسر بقيمة (50) مليون دولار، فيما يوفر البنك المركزي مبلغ 50 مليون دولار لهذه الغاية.

وقال الفاخوري ان المشروع ينسجم مع رؤية الاردن 2025 وبالأخص المحور المتعلق برأس المال من اجل التنمية، الذي يهدف الى زيادة الأموال المتاحة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للأعوام 2018-2022 والتي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية وتبنتها الحكومة الاردنية تضمنت ايضا محوراً خاصاً لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على تعزيز ايجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم هذا النوع من المشاريع ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الاعمال والابداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.