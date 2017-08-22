الحرة نيوز –

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الأثنين, محاولة تسلل وتهريب لستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الإشتباك, مما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري, وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (6) أكياس تحتوي على مواد مخدرة، حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ومن جهة أخرى أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى قتل أحدهم وتراجع الآخر الى العمق السوري, وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط أكياس عدد(2) تحوي على (3000) حبة كبتاجون، و(131) كف حشيش، (2277) شريط ترامدول، وتحويلها إلى الجهات المختصة