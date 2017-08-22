الحرة نيوز –

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني للخدمات الحكومية عن إطلاق الرقم 065008085 لتلقي الملاحظات والشكاوى من المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وما يتعلق بسير العملية التربوية في المركز والميدان لمتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بكل اهتمام جميع الملاحظات الواردة إليها عبر وسائل الاتصال باعتبارها تغذية راجعة تثري معلوماتها وتمكنها من تحديد نقاط القوة والتحديات التي تعترض سير عملها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبر الرابط https://facebook.com/edugovjo

وتويتر عبر: https://twitter.com/edugovjo

ودعت الوزارة إلى متابعة هذه الصفحات للتعرف على أحدث الأخبار والقرارات، ولتزويدها بالمقترحات والتغذية الراجعة حول مختلف القضايا والشؤون التي تمس العملية التربوية.