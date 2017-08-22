الحرة نيوز –

عقدت كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية الاجتماع الدوري لعمداء كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالواقع الصيدلاني والمؤتمرات المنوي عقدها في جامعتي “الاسراء والزيتونة” والتي تراعاها رابطة كليات الصيدلة.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع محاور ورشة العمل التي ستستضيفها الجامعة الاردنية في تشرين الاول القادم لتعريف كليات الصيدلة بنظام الاعتماد المتبع لدى مجلس الاعتماد الامريكي للتعليم الصيدلي(ACPE)، والاحتياجات الاساسية للتقدم لهذا الاعتماد العالمي.

وبحثوا اهمية الحصول على الاعتمادية العالمية والاستفادة من تجربة كلية الصيدلة في الجامعة الاردنية في حصولها على الاعتمادية العالمية (ACPE) التي تعد درجة رفيعة المستوى، تمتلكها بعض الكليات، وتتبلور اهميتها بانعكاسها الايجابي على مهنة الصيدلة، وتتيح للطلبة فرصة التنافس بكفاءة على المقاعد الدراسية لاستكمال تعليمهم العالي، وتعزز التنافسية الوظيفية .

يشار الى ان كلية الصيدلة في الجامعة الاردنية حصلت على الاعتمادية العالمية (ACPE) في حزيران العام الماضي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تتطلبها الاعتمادية العالمية والتي تتعلق بالخطط الدراسية والمنهاج، والبنية التحتية للكلية من قاعات دراسية ومختبرات ومرافق السلامة، والهيكل التنظيمي ومخرجات التعليم، وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة؛ لتكون بذلك الجامعة الأولى محلياً الحاصلة على هذا الاعتماد.