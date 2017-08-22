الحرة نيوز –

قرر مدير عام المؤسسـة الاستهلاكية المدنية سلمان القضــاة تخفيض اسعار 53 مادة غذائية وغيرها، بنسبة تراوحت بين 5 الى 50 بالمئة.

وياتي اجراء دفعة جديدة من التخفيضات والعروض الترويجية على المواد داخل اسواق المؤسسة استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

واشتملت التخفيضات مواد (ارز متوسط الحبة, السكر, زيت دوار الشمس, كاتشب, جبنة مغلية, تونة معلبة, مربيات, شوكولاتة دهن, خليط كيك, شراب العسل, فوط اطفال, مسحوق غسيل, مناديل مبللة, طاولات كوي, سلالم, مراوح كهربائية, بكارج قهوة)، اضافة لادخال مواد جديدة على اسواق المؤسسة (حقائب مدرسية فاخرة، سمنة نباتية يارا