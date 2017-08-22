الحرة نيوز –

اصدرت الجامعة الهاشمية البيان التالي

توضح دائرة العلاقات الثقافية والعامة في الجامعة الهاشمية أن الطالبة التي تم تداول اسمها في بعض المواقع الالكترونية التي أشارت إلى “أنها مفقودة منذ توجهها إلى حفل تخرجها ظهر يوم أمس 21/8/2017 ولم تعد إلى المنزل، “أنها طالبة منقطعة عن الدراسة الجامعية في الجامعة الهاشمية منذ عام دراسي واحد (فصلان) الأول والثاني 2016/2017 في تخصص معلم تربية فنية في كلية العلوم التربوية، لأسباب أكاديمية، وبذلك فإن هذه الطالبة ليست من الطلبة المدرجين على قائمة دفعة الخريجين الذين احتفلوا بتخريجهم يوم أمس، إذ لم تستكمل متطلبات التخرّج من المواد الدراسية، والساعات المعتمدة.

وإن الجامعة الهاشمية لترجو للطالبة السلامة والعافية وأن تعود بخير إلى ذويها.