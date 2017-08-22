الحرة نيوز –

تواصل مانة_عمان إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية لمرشحي إنتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) ومجلس أمانة عمان والتي إنتهت مدتها صباح السبت الماضي .

وكشف نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة أن عدد قليل ومحدود من المرشحين قاموا بازالة مظاهر الدعاية الانتخابية التي تخصهم مما دفع أمانة عمان الى المباشرة من صباح السبت الماضي الى ازالة الصور واليافطات الانتخابية من الشوارع الرئيسية والأحياء.

وألزمت تعليمات وشروط الدعاية الانتخابية المرشح القيام بإزالة اليافطات خلال مدة لا تتجاوز 4 ايام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع من تاريخ انتهاء الانتخابات البلدية أو من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح ويتم إعادة المبلغ أو الشيك المدفوع بموافقة نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة وبعد الكشف من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به. ونصت التعليمات والشروط أنه في حال خالف المرشح أي بند من بنود التعليمات والشروط تصادر الامانة المبلغ او الشيك وحسب التعهد وتقوم باتخاذ الاجراءات بالازالة والعودة على المرشح بالتكاليف بالإضافة الى (25%) مصاريف ادارية