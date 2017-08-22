الحرة نيوز –

أعلن المحامي احمد العرقان عن استعداده لدفع مبلغ بحد أقصى 400 دينار للافراج عن أي أم أردنية مسجونة بمناسبة قدوم مناسبة عيد الأضحى المبارك

وفيما يلي نص الاعلان

عاجل وهااام جدا… بس واتس آب ورح يتواصل المسؤولين بعد التأكد

اي ام متواجده على الاراضي الاردنيه عليها قضايا ماليه سواء مسجونه او عليها تعميم بقيمه لا تتجاوز ال ٤٠٠ دينار متكفلين بدفع عنها واخراجها قبل عيد الاضحى المبارك ٠٠ ترسل التفاصيل على الوتس اب على رقم التالي فقط وتس اب لا نجيب على اي مكالمه وعلى ان تكون الاوراق رسميه وحديثه

الصدور 0796842657