الحرة نيوز –

رسالة طريفة حطت على مكاتب موقع الحرة من مواطن أردني يدعى خالد شاويش وفيما يلي رسالته:

الحلقة الاضعف..

البارحة وقت المغرب جاء الحارس ليبلغنا بأن قارمة قد وقعت على سيارة زوجتي امام المنزل وكسرت الزجاج الامامي.

خرجت لاستيضاح الامر. فتبين ان عامل وطن كان يزيل صور الاعلانات الانتخابية من على الشارع. واحد الصور كان حجمها كبير ومعلقة على ارتفاع عالي على عامود الكهرباء وعند تحريرها كانت مقاومة الهواء لها قوية فطارت وسقطت على السيارة. عند خروجي كان العامل العشريني قد بحث عن صاحب السيارة وقد بلغ الامن بالحادث وهذا يحسب لصالحة.

قدمت سيارة الشرطة لاجراء اللازم. وعند الاستفسار تبين ان الاجراءات القانونية والكروكة تقدم للامانة ولكن الامانة لا تتكفل بالموضوع وتعتبره خطأ شخصي من العامل وان تمت الاجراءت ودفعت الامانة التعويض للحادث يتم خصم المبلغ من العامل.

العامل شاب اردني عشريني يعمل بنظام المياومات.

وعمله لايحوي اي اجراءات للسلامة. فتحملة جرافة دون اي تثبيت لارتفاعات قد تصل لطابقين لازالة زبايل المرشحين للانتخابات. فكان من الممكن ان يسقط بسهولة مع الصورة لكبر حجمها ومقاومة الهواء لها. الامانة لا تقدم اي اجراء سلامة او تأمين لمثل هذا العامل ولا تتكفل باي خطأ وتعتبره خطأ شخصي. والمرشحين يتركون زبايلهم في كل مكان.

عامل مثل هذا لولا حاجته لما عمل في هذه الوظيفة وهذه الاحوال. وممكن تغريمة ثمن الزجاج ان يؤثر علية لاشهر.

ولكنة الحلقة الاضعف ضمن سلسلة حلقاتها قوية. انا اراه لمجرد عملة في هذه الوظيفة وتحملة المسؤلية عما حدث واتصالة بالامن واستعدادة لدفع ثمن الزجاج نموذجا يجب الوقوف عنده. واراه الحلقة الانظف ضمن سلسلة صدئة.

شكرنا الامن لقدومهم واعتذرنا منهم لعدم رغبتنا باتخاذ اجراء قانوني والشاب شكرناه وقلنا العوض بوجة الكريم.

(خليل الشاويش)