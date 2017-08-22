الحرة نيوز –

شهد عام 2016 إنخفاضاً آخراً في عدد الجرائم المرتكبة في الأردن، ويعد ذلك إستمراراً لنجاح الجهات الأمنية بشكل خاص في الحد من الجرائم خلال آخر خمس سنوات. فقد سجل عام 2016 إرتكاب 22595 جريمة لينخفض معدل الجريمة لكل 10 الآف نسمة من 25 جريمة عام 2015 ليصبح 23 جريمة عام 2016، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2016 هو الأقل منذ سبع سنوات حيث أرتكبت 23458 جريمة عام 2010، و 27452 جريمة عام 2011، و 28221 جريمة عام 2012، و 27349 جريمة عام 2013، و 26804 جرائم عام 2014، و 24244 جريمة عام 2015. فيما إنخفض معدل الجريمة لكل 10 آلاف نسمة من 44 جريمة عام 2011 ليصبح 23 جريمة عام 2016.

وبحسب نوع الجريمة، فقد شكلت الجرائم التي تقع على الأموال النسبة الأكبر (14531 جريمة وبنسبة 64.3%)، تلاها الجرائم التي تقع على الإدارة العامة (2807 جرائم وبنسبة 12.4%)، والجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة (1755 جريمة وبنسبة 7.7%)، والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (1536 جريمة وبنسبة 6.8%)، والجنايات والجنح التي تقع على الإنسان (1458 جريمة وبنسبة 6.4%)، وجرائم أخرى (309 جرائم وبنسبة 1.3%)، وأخيراً الجرائم المخلة بالثقة العامة (199 جريمة وبنسبة 0.8%).

هذا وقع إرتفع المعدل الزمني لإرتكاب الجرائم في الأردن خلال خمس سنوات، حيث كان المعدل الزمني 18 دقيقة و37 ثانية عام 2011، وأصبح 23 دقيقة و 20 ثانية عام 2016.

وتضيف “تضامن” بأن عدداً كبيراً من الجرائم شهدت إنخفاضاً عام 2016، فقد شهدت الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان إنخفاضاً بنسبة 11.3% عام 2015 مقارنة بعام 2015، وإنخفضت الجرائم المخلة بالثقة العامة بنسبة 13.8%، كما إنخفضت الجرائم التي تقع على الأموال بنسبة 11.5%، وإنخفضت الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة بنسبة 11.5% أيضاً، وإنخفضت الجرائم التس صنفت تحت جرائم أخرى بنسبة 6.8%.

وفي المقابل، فإن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة شهدت إرتفاعاً عام 2016 بنسبة 22.4% مقارنة مع عام 2015، كما شهدت الجرائم التي تقع على الإدارة العامة إرتفاعاً بنسبة 16.1%.

وبتوزيع الجرائم المرتكبة عام 2016 حسب الأقاليم، فإن 44.7% منها أرتكبت في إقليم العاصمة (10100 جريمة)، و 23.2% أرتكبت في إقليم الشمال (5263 جريمة)، و 21.5% أرتكبت في إقليم الوسط (4866 جريمة)، و 4.3% أرتكبت في إقليم الجنوب (975 جريمة)، و 3.3% أرتكبت في منطقة قيادة قوات البادية الملكية (746 جريمة)، وأخيراً 2.8% أرتكبت في إقليم العقبة (645 جريمة).

وتنوه “تضامن” الى أهمية التركيز على الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بإعتبارها الأكثر إرتفاعاً بين مختلف الجرائم المرتكبة في الأردن، وتدعو الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الى دراسة أسباب ارتفاع هذه الجرائم ووضع الحلول للحد منها، خاصة وأن النساء والفتيات والأطفال هم أغلب ضحاياها.

كما وتشيد “تضامن” بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في مكافحة الجريمة وعلى وجه الخصوص الجهات الأمنية التي تحرص على حماية وأمن المواطنين ذكوراً وإناثاً