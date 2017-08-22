الحرة نيوز –

تنويه صادر من شركة البارون لتجارة السيارات بأن الإعلان الذي انتشر خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحات الفيسبوك حيث تقوم مجموعة اشخاص تستغل اسم شركة البارون بعمل مسابقات وارسال رسائل الى اشخاص داخل وخارج المملكه بانهم قد ربحوا جوائز وسيارات مقدمه من شركتنا ولكن الشروط هي تحويل مبلغ من المال لاستكمال الاجراءات وهو خالٍ من الصحة، حيث تم نشره على عدة مواقع لا يمت بأي صله لشركة البارون لتجارة السيارات .

#يرجى من جميع عملائنا ومتابعينا اخذ الحذر من هؤلاء الاشخاص وعدم ارسال أي مبلغ من المال لهذه المجموعات وعدم التعامل معهم.

#شركة البارون لتجارة السيارات