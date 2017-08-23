الحرة نيوز

استقبل الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في لقاء جرى خلاله بحث سبل التقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب الملك عن تقديره لجهود الإدارة الأمريكية في هذا المجال، كما تم خلال اللقاء، بحث آخر التطورات الإقليمية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن. كما حضره عن الجانب الأمريكي مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا بأول، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر.