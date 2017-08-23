الحرة نيوز –

:اكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاربعاء، ان السفارة الاردنية في تل ابيب، لم تبلغ حتى الان حول ما تم تداوله من اعتقال سلطات الاحتلال مواطن اردني بمنطقة النقب في فلسطين. واشار المصدر ان الوزارة وفور ورودها معلومات من وسائل اعلام حول اعتقال اردني في النقب، قامت بمخاطبة السفارة الاردنية في تل ابيب، والتي اكدت بانها لم تبلغ بالامر، فيما لا يزال جمع المعلومات جارياً. ولفت المصدر، ان الشاب المعتقل هو مقيم في الخليل ويملك الهوية الفلسطينية، بالاضافة الى جواز سفر اردني مؤقت، موضحاً ان سلطات الاحتلال تعاملت معه على انه مواطن فلسطيني كونه يحمل الهوية ومقيم هناك. وكانت المتحدثة باسم شرطة الإحتلال “الإسرائيلي ” لوبا السمري قد قالت في تصريحات صحفية امس، أن شرطة الاحتلال ألقت القبض على أردني في الثلاثينات من العمر ويسكن بالخليل ، هو بطريقة من اتجاه الاراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية بسيارة اتجاه النقب وبحسب المتحدثة فإن شرطة الاحتلال ضبطت بحوزته بندقية ومشط ذخيرة مقتحما حاجز كانت قد وضعته الشرطة مسبقا عقب معلومات استخباراتية وردتها حوله ، مشيرة الى أنه ترجل من السيارة هاربا حتى ادركته الشرطة بمنطقة تل عراد ، وقامت باعتقاله