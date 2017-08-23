الحرة نيوز –

نفى المفكر القطري الدكتور محمد المسفر أن تكون بلاده منعت عودة الأردنيين العاملين في قطر والذين سافروا لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، وكذلك منعت استقدام أي فرد من الأردن نظرا لموقف الحكومة الاردنية من الحصار المفروض على قطر وتنزيل التمثيل الدبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال.

وقال المسفر، في مقال نشر امس، “المغرضون والحاقدون على دولة قطر يشيعون معلومات حاقدة بأن قطر منعت عودة الأردنيين العاملين في قطر والذين سافروا لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، وكذلك منعت استقدام أي فرد من الأردن نظرا لموقفه من الحصار المفروض على قطر وتنزيل التمثيل الدبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال، هذه المعلومات مضللة ولا صحة لما يقال كما أعلم في هذا الشأن، لأن سمو الأمير قال في خطابه (…) “آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسية بين الحكومات”.

وأضاف المسفر “صحيح نحن الشعب لنا عتب كبير على (الحكومة الاردنية) لموقفها من الأزمة الخليجية الراهنة، كنا نتوقع أن يقف الأردن الشقيق موقفا يتناسب ومكانته العالية حسبا ونسبا ضد الحصار كما فعلت الصومال والسودان ودول أخرى وهم في حاجة ماسة لمعونات ومساعدات اقتصادية تغدقها عليهم تلك الدول”.

واضاف “لا يفوتني القول نحن الشعب القطري “ولا أدعي تمثيلهم”، شعب تميم المجد أن أؤكد تقديرنا لموقف الشعب الأردني الشقيق وأصحاب الأقلام الشريفة فيه لمواقفهم النبيلة ورفضهم للحصار المفروض على قطر ونثمن موقف أعضاء مجلس النواب الأردني وشيوخ العشاير الأردنية الأصيلة الذين لم ينجروا إلى هذا المنزلق الرهيب كما فعل مجلس النواب المصري