الحرة نيوز –

نال أحمد أبو غوش لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو ولاعب الجامعة الأردنية الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الجامعية العالمية التي تقام في تايوان وتستمر حتى الجمعة.

وبحسب مدرب منتخب الجامعات طارق أبو سبيتان الذي افضى بالخبر فان القرعة وضعت أبو غوش مباشرة في الدور الثاني لوزن ت 68 كغم حيث تفوق على المنجولي بوريفجاف تيموجين بالضربة الفنية القاضية بالجولة الاولى بعدما كان متأخراً بالنتيجة 2/7، وهو الذي أصبح يواجهه كثيراً مؤخراً منذ ان تأهلا سوياً لأولمبياد ريو من خلال تصفيات القارة الآسيوية وجميع المواجهات بينهما كانت تصب لمصلحة أبو غوش.

وفي الدور الثالث (دور الـ 16) تفوق على اللاعب الكندي كارول هنتر 30-26 ليبلغ الدور ربع النهائي ويواجه لاعب كوريا الجنوبية شين دونج (الذي يبلغ طوله 192 سم) وتمكن بكل سهولة من تجاوزه نحو المنصة وبنتيجة 19-3 ليلاقي في قبل النهائي الروسي كراسنوف بوريس وليخسر بصعوبة 15-17 رغم تقدمه قبل ثواني من اللقاء 15-14 رغم تحامله على الاصابة التي تعرض لها في مشط قدمه ونزيف قدمه.

ونال اللاعب الروسي الميدالية الذهبية بفوزه بالدور النهائي على الاذري بالنقطة الذهبية بعد التعادل في الجولات الثلاث بالنتيجة السلبية 0-0.

وتعد هذة الميدالية الأولى للأردن بتاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الجامعية والمصنفة من عيار الأربع نجوم «G4» كما سبق لأبو غوش أن نال مؤخراً الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى والتي تعد أيضاً الأولي بتاريخ المشاركة في الجائزة الكبرى.

وبدوره فاز يامن الشدوح بالدور الأول لوزن ت 54 على الاوكراني فالديمير شفاب 37-29 وخسر في الدور الثاني امام الروسي بولات ماجدوف 12-23 كما خسرت أيمان العضايلة لاعبة المنتخب الوطني في الدور الأول لوزن ت 46 كغم امام لاعبة فرنسا سارة اديدو 3-21 التي نالت البرونزية.

اليوم يظهر لاعبان من لاعبي منتخب الجامعات حيث تلعب جوليانا الصادق في وزن ت 67 كغم في الدور الـ 32 امام الكولومبية ديانا ريبوليدو وكما يلعب مالك بني أحمد في وزن ت 58 كغم ضمن الدور الـ 64 امام لاعب ساحل العاج عبدولي اوسيني وصالح حماد في دور الـ 32 لوزن ت 80 كغم بلقاء التركي محميت ساري.