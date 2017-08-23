الحرة نيوز –

)- خصصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اجتماعا عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب خالد ابو حسان وحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، لمناقشة عطاء تأهيل الطريق الصحراوي وتحويلة طريق إربد – عمان.

واكد ابو حسان اهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة لإيجاد حلول من شأنها تقديم خدمة افضل للمواطنين، مضيفاً ان تأهيل الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة بجميع محافظات الجنوب سيكون له انعكاسات ايجابية على شبكة النقل.

كما دعا في الاجتماع، الذي حضره امين عام الوزارة عمار غرايبة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وعدد من الخبراء والمختصين، الى ضرورة ايجاد طرق بديلة لحل مشكلة طريق اربد – عمان، من اجل اكمال اعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن للتخفيف من الازدحامات المرورية.

من جانبه، قال هلسة ان الطريق الصحراوي سيتم البدء بتنفيذه مطلع ايلول المقبل وبفترة زمنية مدتها 22 شهرا من خلال مقاولين “سعوديين واردنيين”، بحسب الاتفاق المبرم مع الصندوق السعودي مع الاخذ بعين الاعتبار إيجاد تحويلات بديلة لضمان التنقل بسهولة .

وفي معرض رده عن تساؤلات اعضاء اللجنة حول ضمان تسليم المشروع بطريقة تكفل ديمومة الشارع، قال هلسة ان التسليم سيكون من خلال وجود تقنية عالية “ماكينة” تقوم بالسير على الشارع وهي التي تحدد اماكن الخلل اذا وجدت، وبالتالي التقليل من الاخطاء البشرية التي تحدث.

وفيما يتعلق بتحويلة طريق اربد – عمان، قال غرايبة “لا نستطيع تكثيف العمل عليها بشكل كبير وذلك لمرور السيارات بشكل مستمر”، مبينا ان الوزارة اخذت على عاتقها الانتهاء من العمل قبل حلول فصل الشتاء.

من جهته، قال النسور ان طريق اربد – عمان بمجمله منطقة رملية تحتها طبقة طينية تتجمع تحتها المياه التي تحدث الانزلاقات ما يستدعي ايجاد طرق بديلة