الحرة نيوز –

ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتحسين الخدمات القنصلية التي تقدّمها السفارات والبعثات الدبلوماسية للمواطنين المغتربين، أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض عن توجه فريق قنصلي من السفارة الى المنطقة الشرقية في السعودية لخدمة أفراد الجالية الأردنية في تلك المنطقة.

وسيتواجد الفريق في مدينة الخبر (فندق Signature AlKhobar) من صباح يوم الخميس الموافق 24 آب الحالي وحتى مساء يوم السبت 26 آب الحالي، علما بأن استلام المعاملات الخاصة بطلبات الأحوال المدنية والجوازات ومعاملات التصاديق والتأشير وغيرها من المعاملات القنصلية، إضافة إلى تسليم المعاملات الجاهزة، سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان هذا الاجراء سيكون روتينيا، حيث سيزور فريق من السفارة في الرياض المنطقة الشرقية في آخر اسبوع من كل شهر.